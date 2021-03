De Belgische voetbalclub Club Brugge wil naar de beurs. De in 1891 opgerichte voetbalclub heeft zijn plannen daarvoor woensdag bekendgemaakt. De landskampioen, waarvoor onder anderen de Nederlanders Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost uitkomen, wordt de eerste Belgische voetbalclub met een beursnotering.

De datum van de beursgang en andere gegevens zoals hoeveel geld Club wil ophalen, zijn nog onduidelijk. Naar verwachting brengen vier grootaandeelhouders een deel van hun belang in de voetbalclub naar de beurs en worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Naar verluidt is het geld dat wordt opgehaald met de beursgang bedoeld om een deel van het nieuwe stadion te financieren. Club wil in het seizoen 2023/2024 afscheid nemen van het huidige Jan Breydelstadion.

Door dit jaar naar de beurs te gaan hoopt de voetbalclub te profiteren van het recente succes. De Bruggelingen werden vorig jaar kampioen en staan nu ook ruim aan kop. Daarnaast gaat het ze op financieel vlak ook al tijden voor de wind.

Club Brugge voegt zich met de beursgang bij een handjevol andere Europese voetbalclubs. In Nederland is Ajax de enige beursgenoteerde voetbalclub. Ajax zag de beurskoers in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbelen. In andere landen gingen clubs als Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus en Olympique Lyon al naar de beurs.