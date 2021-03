SpaceX is van plan een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Texas te bouwen, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde vacature. Het bedrijf is op zoek naar een ingenieur voor het satellietnetwerk Starlink dat afgelegen gebieden van internet moet gaan voorzien.

CEO van SpaceX Elon Musk plaatste dinsdag ook een bericht op Twitter waarin hij hintte op de bouw van de fabriek. "We bouwen de stad Starbase, Texas", schreef hij. Het is niet de eerste fabriek die Musk in Texas bouwt. Hij werkt er ook een locatie van Tesla, het andere bedrijf van de miljardair.

In de vacature staat dat Starlink de fabriek bouwt om "de wereldwijde vraag bij te benen". De locatie is bedoeld om "grote volumes te produceren". Meer details zijn nog niet bekend. SpaceX reageerde niet direct op vragen erover.

Op dit moment zijn er al zo'n duizend satellieten van Starlink actief. Dat moeten er op termijn ruim 40.000 worden. Het satellietinternet komt in de tweede helft van dit jaar in Nederland beschikbaar.