De Nederlandse Staat doet aangifte tegen autoconcern Stellantis, omdat het zou hebben gesjoemeld met de uitstoot van een van zijn modellen, de Jeep Grand Cherokee. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur in antwoorden op Kamervragen van D66.

Ook met de Suzuki Vitara zou gesjoemeld zijn. In die auto wordt gebruikgemaakt van motoren van Stellantis, dat vorig jaar ontstond door het samengaan van autofabrikanten Fiat-Chrysler en PSA.

Begin vorig jaar concludeerde de RDW dat er gesjoemeld zou zijn met beide auto's. De waarden tijdens emissietests bleken lager dan bij gebruik in de praktijk. Als gevolg daarvan zijn in totaal ruim zevenhonderd Jeeps en Suzuki's teruggeroepen voor een verplichte software-update.

Enkele jaren eerder bleek dat onder andere Volkswagen gesjoemeld zou hebben met de uitstoot van dieselauto's. Het leverde het bedrijf vele claims en boetes op, waarvoor de Duitse autobouwer in totaal 6,5 miljard euro heeft gereserveerd. Tevens zijn diverse bestuurders veroordeeld. Tegen anderen lopen nog juridische procedures.

Bij het gesjoemel werden systemen die uitlaatgassen naar de motor terugleiden en zo stikstofuitstoot beperken door sommige fabrikanten uitgeschakeld. Het argument was dat dit de motoren zou beschermen. De roetdeeltjes in de gerecyclede lucht zouden tot verstoppingen kunnen leiden. Afgelopen december oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze praktijk illegaal is.

De uitspraak geldt voor alle autofabrikanten. Mogelijk mogen andere automodellen na het oordeel van het Hof niet meer de weg op. De RDW, die zich bezighoudt met onder meer toelating en milieu-eisen van auto's, onderzoekt wat de uitspraak in de praktijk betekent.