Niet-essentiële winkels mogen vanaf woensdag op afspraak klanten ontvangen. Als onderdeel van de versoepeling van de lockdown mogen bijvoorbeeld kledingwinkels, warenhuisketens en meubelzaken op die basis weer open. Hoe werkt winkelen op afspraak precies? En wie doen wel en wie doen niet mee?

Het winkelen op afspraak is iets anders dan click & collect, dat sinds het ingaan van de lockdown als vangnet diende voor niet-essentiële winkels. Bij click & collect kun je een specifiek product online of telefonisch bestellen en dat dan op een afgesproken tijd komen ophalen bij een afhaalloket buiten de winkel.

Nu mag je echt weer de winkel in en hoef je niet van tevoren bedacht te hebben wat je precies nodig hebt; een beetje rondkijken mag ook. Maar dat wil niet zeggen dat het vanaf woensdag direct een paradijs voor hardcore shoppers is, want het winkelen op afspraak is aan strenge regels gebonden.

Dit zijn de voorwaarden:

Je moet online of telefonisch een afspraak maken met de winkel en je krijgt dan een tijdslot waarin je langs mag komen. Dat slot is in principe voor tien minuten, maar in overleg met de winkelier kan de afspraak wat verlengd worden, staat op de site van de Rijksoverheid.

Een harde regel is wel dat er per verdieping van de winkel maximaal twee klanten (die niet bij elkaar horen) tegelijk binnen mogen zijn. En een vriendelijk verzoek is om zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Welke winkels doen wel en welke winkels doen niet mee?

Echt voor de gezelligheid is het al met al allemaal niet. Lang niet alle ketens zijn dan ook even enthousiast over het winkelen op afspraak, ook al omdat het in grote panden nauwelijks rendabel te maken is. Zo laten bijvoorbeeld de Bijenkorf en IKEA de mogelijkheid om de deuren op deze manier weer te openen schieten.

Andere ketens zien er wel brood in. "Het loont de moeite wel, maar betaalt de rekeningen niet", zei een woordvoerder van Decathlon vorige week tegen NU.nl. De sportzakenketen vindt het winkelen op afspraak vooral van toegevoegde waarde omdat het de mogelijkheid biedt om klanten advies te geven en omdat ze mogelijk iets anders dan waarvoor ze eigenlijk naar de winkel kwamen erbij kopen.

Onder meer HEMA en parfumerieketen ICI Paris zitten ook op die lijn. Verder openen kleinere (eenmans)zaken massaal de deuren. Voor hen is iedere euro extra omzet meegenomen.

Betekent dit de redding voor noodlijdende ketens?

Of de klant er ook op zit te wachten moet nog blijken, maar bij discountwinkelketen Action loopt het nu al storm. Je kon bij Action dinsdag alvast een tijdstip voor woensdag of donderdag reserveren en na een klein uur waren veel filialen al vrijwel volgeboekt.

Action opent voortaan elke dag om middernacht de mogelijkheid om afspraken te maken voor een nieuwe dag. Ook Blokker en HEMA melden dat behoorlijk wat klanten langs willen komen, al tekenen beide ketens daarbij aan dat de aantallen niet in de buurt liggen van wat er in normale tijden zoal bij ze over de vloer komt.