Kroegen in Amsterdam en Breda hebben hun terrassen dinsdag korte tijd geopend. Dit uit protest tegen de lockdownmaatregelen van het kabinet, omdat de cafés vinden dat ze wel degelijk veilig hun terrassen kunnen openen. Inmiddels zijn de terrassen weer gesloten.

Onder meer de Bredase ondernemer Johan de Vos opende dinsdag het terras van zijn kroeg. De Vos, tevens woordvoerder van vele andere horecaondernemers die dinsdagmiddag hun terrassen hebben geopend, heeft het terras voor zijn Bredase kroeg weer ontmanteld. Dit na overleg met de gemeente. De stoelen van het terras zijn op elkaar gestapeld en de tafels zijn op zijn kop gezet.

"We hebben een statement afgegeven en laten zien dat we op een verantwoorde manier kunnen opengaan", zei De Vos. Het terras zat kort na de opening bomvol en de eerste kopjes koffie en biertjes werden al snel verkocht. Mensen kunnen nu nog wel bij een luik een bestelling doen.

Met de opening overtrad De Vos coronamaatregelen die voorschrijven dat eet- en drinkgelegenheden gesloten moeten blijven. Burgemeester Paul Depla van Breda en burgemeesters elders in het land lieten maandag al weten te zullen handhaven als mensen worden voorzien van een drankje of hapje op een terras.

Zo is er dinsdag ook in Amsterdam opgetreden tegen horeca die de terrassen hebben geopend. Zo is café Del Mondo op de Nieuwmarkt, waar mensen korte tijd drankjes op het terras konden drinken, inmiddels gesloten. Burgemeester Femke Halsema waarschuwde andere horecaondernemers dat er wordt opgetreden als ze tegen de coronaregels in hun terras openen.

Halsema roept de horeca op "ondanks de moeilijke situatie en hoge nood" terrassen niet te openen. Een stille protestactie, zoals een terras afgezet met bijvoorbeeld roodwit lint of met omgekeerde tafels, wordt ongemoeid gelaten. Maar het werkelijk openen van terrassen is vanwege de coronapandemie niet toegestaan. "Dan moeten we optreden." Horecazaken die toch opengaan, riskeren sluiting "door last onder bestuursdwang".