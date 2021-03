De verkoop van make-up kelderde in 2020 met 11,5 procent, terwijl er 28 procent meer gezichts- en huidverzorging werd verkocht. Dat blijkt uit data van supermarkten en drogisterijen, verzameld door het onderzoeksinstituut IRI Nederland.

Nu heel Nederland zo goed als de hele dag binnen zit door de lockdown, lijken we het minder belangrijk te vinden om ons op te maken. De make-upverkoop liep het afgelopen jaar sterk terug. Nederlanders kochten over heel 2020 voor 224 miljoen euro aan lipstick en mascara, wat 11,5 procent minder is dan een jaar eerder.

De make-upketen ICI PARIS XL denkt dat dat deels komt omdat we, als we dan toch eens buiten komen, overwegend mondkapjes moeten dragen. Daardoor is een groot deel van het gezicht niet te zien en heeft het dus geen zin om daar een laagje op te smeren, is de redenering.

Meer aandacht voor persoonlijke verzorging

Het valt echter op dat mensen wel vaker huidsverzorging kopen. De verkoop van gezichtsverzorging ging 4,1 procent vooruit en Nederlanders kochten 24,7 procent meer andere lichaamsverzorging. In totaal gaven we daar 382,5 miljoen euro aan uit.

Die laatste categorie geeft echter een ietwat vertekend beeld door de flinke opmars van handzeep tijdens de coronacrisis, meldt het IRI. Maar dat neemt niet weg dat ook zaken als huidcrème en shampoo het goed doen.

Ook dat bevestigt ICI PARIS XL. "We zien de aandacht voor persoonlijke verzorging toenemen tijdens de lockdown en deze categorie is het afgelopen jaar inderdaad gegroeid", laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Cijfers geeft de keten niet.