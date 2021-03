In Nederland zijn de afgelopen twee maanden 13 procent meer nieuwe kampeerauto's geregistreerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook werden er door de vakhandel meer gebruikte campers verkocht. Dat maken BOVAG en dataprovider RDC dinsdag bekend.

In januari en februari werden door bedrijven 1.964 gebruikte kampeerwagens verkocht. Tussen particulieren onderling werden in de eerste twee maanden van dit jaar 2.141 exemplaren verhandeld. De verkoop van nieuwe campers kwam in die periode uit op 327 stuks, wat een toename van 13 procent vertegenwoordigt. Caravans, zowel nieuwe als gebruikte exemplaren, zijn daarentegen minder in trek.

Daarmee lijken kampeerauto's na recordjaar 2020 ook dit jaar onverminderd in trek in Nederland. Het afgelopen jaar werden ruim 2.400 nieuwe campers verkocht in ons land. De vooruitzichten voor de markt zijn volgens BOVAG veelbelovend.

"Met het vooruitzicht dat kamperen ook dit jaar voor velen een aantrekkelijk en vooral coronaproof vakantiealternatief gaat zijn en met de heropening van showrooms - op afspraak - vanaf woensdag 3 maart, is de verwachting dat de interesse in campers en caravans de komende tijd groot zal zijn", zo stelt de brancheorganisatie.

Wel waarschuwt BOVAG dat de slinkende voorraad en mogelijke obstakels voor de internationale productiecapaciteit nog voor tegenwind kunnen zorgen. "Fabrikanten worden gehinderd door leveringsproblemen als gevolg van coronamaatregelen in binnen- en buitenland, terwijl de toevoer van onderdelen uit Azië stokt door een wereldwijd tekort aan containers."