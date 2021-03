Enkele tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen zijn dinsdagochtend even open geweest uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder andere modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna waren geopend.

Na een waarschuwing van de gemeente gingen de ondernemers rond 10.15 uur dicht. Ze waren open sinds 9.00 uur. "Om iets na 10.00 uur kreeg ik bezoek van de politie", vertelt Harrie van der Velde van de winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum tegen NU.nl. "Die gaf mij als voorzitter een waarschuwing dat we moesten sluiten, anders zou er gehandhaafd worden. Ik lichtte iedereen in en om 10.15 uur waren alle winkels dicht." Er werden geen boetes uitgedeeld.

Volgens Van der Velde was de actie nodig om te voorkomen dat er nog meer ondernemers failliet gaan. "Er gaan absoluut ondernemers omvallen, dat is zeker, maar hoe langer het duurt, hoe erger het wordt", zegt hij tegen NU.nl. "We hebben geen andere keuze dan deze actie te doen, want met de huidige regels vanuit Den Haag is het onmogelijk om nog een degelijke omzet te draaien."

"Over tot de orde van de dag"

De winkeliers zijn niet van plan om nog verder actie te voeren. "Morgen gaan we over tot de orde van de dag en wachten we af wat er op de persconferentie op 8 maart zal gezegd worden. We wilden de aandacht vestigen op het probleem en ons punt is gemaakt. We laten het hierbij", zegt Van der Velde.

In het uur dat de winkels open waren, was het volgens Van der Velde al redelijk druk. Hoeveel ze hebben binnengehaald is niet duidelijk.