Om klokslag 9.00 uur openen de winkeliers van het Drentse dorpje Klazienaveen dinsdag de deuren om te laten zien dat het volgens hen mogelijk is om veilig te winkelen. "We hebben geen keuze. Met de huidige regels vanuit Den Haag is het onmogelijk om nog omzet te draaien", zegt Harrie van der Velde van winkeliersvereniging Klazienaveen tegen NU.nl.

Dat dinsdag flink wat kroegen hun terrassen opengooien wisten we al, maar nu blijkt dat ook de winkeliers actie zullen voeren. Of toch tenminste die in Klazienaveen in de provincie Drenthe. Om 9.00 uur gaan de deuren allemaal tegelijk open en kunnen mensen komen winkelen. "We willen laten zien dat het mogelijk is om veilig te winkelen", zegt Van der Velde.

Volgens hem is deze actie nodig om te voorkomen dat er nog meer ondernemers failliet gaan. "Er gaan absoluut ondernemers omvallen, dat is zeker, maar hoe langer het duurt, hoe erger het wordt", klinkt het. "We hebben geen andere keuze dan deze actie te doen, want met de huidige regels vanuit Den Haag is het onmogelijk om nog een degelijke omzet te draaien."

Van der Velde verwacht dat de actie een aantal zaken gaat veranderen. "We staan ondertussen in zoveel media dat we echt wel de aandacht hebben gevestigd op het probleem van de middenstand en denken dat Den Haag nu ook naar ons zal luisteren. Wij zijn een van de grootste werkgevers van het land. Tot twee weken geleden werden we absoluut niet gehoord, maar daar willen we nu verandering in brengen."

De actie zou al navolging krijgen in omliggende gemeenten, de Groningse gemeente Stadskanaal en volgens Van der Velde gaan er over het hele land winkels open, zij het minder georganiseerd. "Maar het protest leeft heel breed", besluit hij.