Volvo Cars wil zijn volledig elektrische auto's de komende jaren alleen nog maar online aanbieden, zo laat de Zweedse fabrikant dinsdag weten. Ook moet het modelaanbod vereenvoudigd worden. Ten slotte streeft Volvo ernaar om in 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto's te verkopen.

Volvo wil de komende jaren grotendeels vooraf geconfigureerde elektrische modellen aanbieden die snel en eenvoudig besteld en geleverd kunnen worden. De aanschaf via de website moet eveneens minder stappen omvatten.

Daarmee lijkt de Zweedse fabrikant het verkoopmodel van Tesla na te bootsen, dat zich eveneens kenmerkt door relatief weinig keuzemogelijkheden. Het werk van de Volvo-dealers zal zich toespitsen op het afleveren en onderhouden van de voertuigen. Volkswagen heeft een vergelijkbaar verkoopmodel in de steigers staan.

Om zoveel mogelijk elektrische auto's aan te bieden in 2030 zal Volvo naar eigen zeggen de komende jaren een geheel nieuwe elektrische modelfamilie op de markt brengen. Het elektrische aanbod beperkt zich nu nog tot de XC40 Recharge. Deze dinsdag wordt een tweede elektrische model gepresenteerd. In 2025 moet de helft van alle verkoop volledig elektrisch zijn.

Onlangs liet Jaguar weten dat het in 2025 alleen nog maar volledig elektrische auto's wil verkopen. Kort daarop maakte Ford bekend dat het in 2030 in Europa volledig elektrisch wil zijn.