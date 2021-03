De videobeldienst Zoom profiteert nog steeds van de vele thuiswerkers tijdens de coronacrisis. De omzet steeg over heel 2020 326 procent naar 2,6 miljard dollar (ongeveer 2,16 miljard euro). De operationele winst deed er zelfs 5.000 procent bij en kwam uit op 659,8 miljoen dollar.

In 2020, dat voor Zoom liep tot eind januari, sneuvelden er records voor de videobeller. "Het vierde kwartaal kenmerkte zich door een sterk einde van een buitengewoon jaar", zegt CEO Eric Yuan in een mededeling. "In 2020 hebben we onze dienst flink opgeschaald als antwoord op de wereldwijde pandemie. Onze snelle reactie heeft tot sterke financiële resultaten geleid gedurende het jaar."

Naast de goede jaarresultaten kon Zoom ook sterke cijfers presenteren in het vierde kwartaal. De omzet steeg 396 procent hoger tegenover dezelfde periode een jaar eerder en eindigde op 882,5 miljoen. De operationele winst won 2.327 procent tot 256,1 miljoen.

Op het einde van 2020 had Zoom 467.100 gebruikers met tenminste tien werknemers, staat in het jaarrapport.

Nog beter in het komende jaar

Het komende jaar denkt Zoom het zelfs nog beter te doen. In het eerste kwartaal verwacht het techbedrijf een omzet van zo'n 900 miljoen euro en over het hele jaar zou de omzet rond 3,8 miljard moeten uitkomen. De winst maakt een soortgelijke beweging naar 300 miljoen en 1 miljard dollar.

"We zijn ervan overtuigd dat we een goede positie hebben voor sterke groei met ons platform, onze wereldwijd bekende naam en een team dat steeds gefocust is op mensen gelukkig maken", besluit Yuan.