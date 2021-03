De luchtvaartautoriteiten in China geven nog geen toestemming om weer met de Boeing 737 MAX te vliegen. Dat heeft toezichthouder Civil Aviation Administration of China (CAAC) maandag bekendgemaakt. Het wijkt daarmee af van collega's in onder meer Europa en de Verenigde Staten, die eerder besloten om vluchten met het geplaagde toestel wel weer toe te staan.

De Chinese autoriteiten zeiden maandag met testvluchten te starten, zodra de belangrijkste zorgen over de veiligheid zijn weggenomen. Het gaat vooral om wijzigingen aan het ontwerp van het vliegtuig, de training van piloten en specifieke bevindingen van de twee crashes met het toestel.

In 2018 en 2019 stortten binnen enkele maanden twee MAX-vliegtuigen neer. Daarbij kwamen meer dan driehonderd mensen om het leven. Meteen daarna moesten alle toestellen van dit type aan de grond blijven. China was de eerste die deze maatregel nam. Het is het land met het grootste aantal MAX-vliegtuigen, ongeveer een kwart van alle toestellen wereldwijd.

In januari 2021 gaf de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA definitief groen licht om weer met het toestel te vliegen. Korte tijd later volgde onder meer de Europese toezichthouder EASA. Vorige week stond ook Australië vluchten weer toe.

Maandag werd eveneens bekend dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines 25 Boeing 737 MAX-toestellen heeft besteld. Deze moeten in 2023 worden geleverd.