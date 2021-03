De toerismesector in Caribisch Nederland heeft door de coronapandemie harde klappen gekregen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dinsdag dat Saba, Sint-Eustatius en Bonaire vorige jaar bijna 60 procent minder bezoekers kregen dan in 2019.

In totaal kwamen er 66.000 bezoekers naar de eilanden, tegenover 158.000 het jaar ervoor. In die cijfers zijn ook zakelijke reizigers opgenomen, maar het gros is toerist.

De terugval was op Sint-Eustatius (69 procent) en Saba (67 procent) wat groter dan op Bonaire (58 procent). Dat laatste eiland wist in december de schade nog iets te beperken met een kleine opleving van de bezoekersaantallen.

Het jaar was veelbelovend begonnen voor de Caribische eilanden. In januari en februari was het aantal binnenkomende reizigers groter dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Vanaf half maart kwam het toerisme onder invloed van de coronamaatregelen vrijwel geheel tot stilstand. De aantallen trokken in juli en augustus wat aan, maar bleven ook toen ver onder die van de zomer van 2019.