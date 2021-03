Particulieren kunnen binnenkort geen spullen meer verkopen via bol.com. Het bedrijf meldt maandag dat het zich helemaal wil richten op de zakelijke verkoop, omdat daar meer groei in zit.

Sinds 2007 kunnen mensen tweedehands spullen verkopen via bol.com, bijvoorbeeld boeken, films en games. De site is een soort tussenpersoon tussen beide partijen; het incasseert de betaling van de koper en keert het bedrag uit aan de verkopende partij.

In een verklaring op de site schrijft het bedrijf dat het nu een volledig zakelijke omgeving wil en dat de tweedehands verkoop daarom per 3 mei verdwijnt. Wie zijn spullen daarna toch nog via bol.com wil slijten, moet zich als handelaar registreren bij de Kamer van Koophandel.

Bol.com vindt niet dat de stap indruist tegen de duurzaamheidsambities van het bedrijf, staat in de verklaring. "We vinden het nog steeds belangrijk dat artikelen een tweede kans krijgen en stoppen daarom ook niet met het verkopen van tweedehands artikelen."