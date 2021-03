Ook de zonnestudio's stappen naar de rechter om heropening af te dwingen, zo meldt belangenvereniging SVZ maandag. Na de horeca, non-foodwinkeliers en marktkooplui zijn ze al de vierde branche die een gang naar de rechtbank maakt.

De studio's moeten hun deuren sinds medio december verplicht dichthouden van het kabinet. Onterecht, vinden ze. Zo zijn de studio's verbaasd dat bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons wel open mogen, terwijl de zonnebanken dat niet mogen omdat ze zijn aangemerkt als een 'publieke plaats'.

"Waarom is een zonnestudio een publieke plaats en zijn massage-, schoonheids-, nagel- en kapsalons, die vanaf 3 maart wel open mogen zijn, dat niet?", vraagt de SVZ zich af. De vereniging wijst erop dat er bij kappers en schoonheidssalons meer contactmomenten zijn.

Bovendien kan volgens de SVZ bij zonnestudio's de 1,5 meter worden gehandhaafd, op afspraak worden gewerkt en staat elke zonnebank in een aparte kamer. Ook vraagt de vereniging zich af wat het verschil is tussen het verhuren van een hotelkamer, wat wel is toegestaan, en een kamer met zonnebank. De studio's blijven in afwachting van de rechterlijke uitspraak voorlopig wel dicht. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.

Onlangs maakten diverse andere sectoren al bekend dat ze naar de rechter stappen om heropening te forceren. Zo wil de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) dat marktkooplui die geen voeding verkopen, toch hun kramen weer mogen opbouwen. Ook branchevereniging voor onder meer sport-, kleding- en schoenenwinkels INretail besloot juridische stappen te ondernemen.

Vorige week maakte horecavereniging KHN eveneens bekend naar de rechter te stappen. Tevens heeft een deel van de horecabedrijven aangekondigd op dinsdag 2 maart de deuren te openen. Hoeveel bedrijven eraan meedoen en hoeveel daarvan ook echt drankjes zullen serveren, is niet helemaal duidelijk.