In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 23 procent minder nieuwe auto's geregistreerd dan in januari en februari vorig jaar. Uit de officiële verkoopcijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt maandag dat in die maanden 56.933 nieuwe auto's een kenteken kregen, een jaar eerder waren dat er nog 73.681.

Met 21.862 auto's die in februari op kenteken werden gezet, bedroeg de daling in februari 26 procent. De organisaties zeggen dat het effect van de coronacrisis versterkt wordt door het feit dat de showrooms sinds half december dicht zijn. Ze mogen vanaf woensdag weer open op afspraak.

RAI Vereniging, BOVAG en RDC durven geen harde uitspraken over de rest van het jaar te doen. Ze verwachten in totaal ongeveer 400.000 nieuwe auto's te registreren, wat ruim 12 procent meer zou zijn dan de 357.000 van vorig jaar. Maar de organisaties wijzen erop dat de situatie zeer onvoorspelbaar is.

In februari waren KIA, Peugeot, Volkswagen, Toyota en Ford de vijf bestverkochte merken. De top drie van bestverkochte modellen bestond uit de Ford Fiesta, de KIA Picanto en de Volvo XC40.