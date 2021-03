Wie door de coronacrisis in financiële problemen terecht is gekomen en zijn woonkosten niet meer kan betalen, kan sinds maandag een aanvraag doen voor zogenoemde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), al hangt het er wel van af of de woongemeente daar klaar voor is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde de TONK-steun in voor alle ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden die hun inkomsten zagen teruglopen door de uitbraak van COVID-19 en die hun woonkosten niet meer kunnen betalen.

De steun geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. De gemeente helpt bij betaling van de hypotheek, kosten voor elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. Inkomsten uit de waarde van de woning, het vermogen in de onderneming, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden niet meegerekend.

De gemeenten kijken naar de hoogte van de noodzakelijke woonkosten, het huidige inkomen en de mate waarin iemand nog een deel van de kosten kan betalen, om de hoogte van de steun te bepalen. De steun geldt voor maximaal een half jaar en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Omdat de steunaanvraag door de gemeenten wordt geregeld, is er geen centraal loket en hangt het ervan af hoever de woongemeente met de voorbereidingen is.

"Op 1 februari hebben alle gemeenten de handreiking gekregen om het op te starten", zegt een woordvoerder van het ministerie aan NU.nl. "Inwoners konden toen ook al bij hun gemeente terecht. Vanaf maart zou dan het streven zijn dat ze ook met terugwerkende kracht tot januari worden geholpen, maar het verschilt per gemeente hoever ze staan."