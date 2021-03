De Inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) is vorige maand gestegen naar 59,6, het hoogste niveau sinds september 2018. Tegelijkertijd lopen de levertijden op, wat volgens de organisatie ook in de komende maanden een belemmering kan vormen voor verdere groei.

Het herstel in de industrie zette in februari door, constateert de vereniging, die van aanhoudend snelle groei spreekt. De productie, de nieuwe orders en de exportorders laten allemaal een stijgende lijn zien.

Verder groeide de inkoop fors, evenals de voorraad ingekochte materialen. Personeelsbestanden in de industrie worden ook langzaam maar zeker weer uitgebreid. Dat gaat in het snelste tempo in twaalf maanden.

Wat de Nevi zorgen baart, zijn de levertijden. Die liepen in februari het sterkst op sinds het begin van de metingen in 2000. "Toeleveringsketens zijn ontregeld sinds het uitbreken van de pandemie", schrijft sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een reactie op de cijfers. "Veel bedrijven hebben voorraden afgebouwd om de kaspositie te versterken en de crisis te overleven."

De toeleveringsproblemen doen zich volgens Swart in allerlei hoeken en gaten voor. "Het wemelt van de berichten over tekorten aan goederen variërend van microchips en printplaten tot spaanplaat en kunststoffen."