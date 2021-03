PostNL boekte in 2020 een recordomzet van 3,2 miljard euro en een nettowinst van 213 miljoen euro. Dat is een groei van respectievelijk 14 en 5.225 procent. Het postbedrijf leverde een recordaantal van 337 miljoen pakketten.

Door de uitbraak van COVID-19 en de sluiting van niet-essentiële winkels waren veel Nederlanders aangewezen op e-commerce in 2020. Dat blijkt ook uit de resultaten van 2020. Het was het beste jaar uit de geschiedenis van het bedrijf.

“2020 kan worden omschreven als een uitzonderlijk jaar met ongekende omstandigheden", zegt CEO Herna Verhagen in een mededeling. "Dankzij de enorme inzet van onze mensen en de veerkracht van onze bedrijfsactiviteiten konden we een essentiële rol in de samenleving vervullen. De gezondheid en veiligheid van onze mensen, partners en consumenten staan daarbij altijd op de eerste plaats."

Vooral in het vierde kwartaal, tijdens de feestdagen, gingen de resultaten flink de hoogte in. De groep boekte alleen al in het slotkwartaal 1 miljard euro omzet 161 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 4 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2019.

Sterke groei zet zich niet voort

Dat gaf PostNL de mogelijkheid om meer bonussen uit te keren aan zijn personeel. “De bijzondere resultaatontwikkeling in 2020 werd gedreven door het vierde kwartaal en overtrof eerdere verwachtingen. We hebben daarom de prestatie-afhankelijke beloning voor onze medewerkers verhoogd. Ook de mensen die werken voor onze partners in de sortering en bezorging kregen een extra beloning", zegt Verhagen.

Maar het bedrijf verwacht niet dat die sterke groei zich zal voortzetten in 2021. 25 miljoen van 337 miljoen geleverde pakketten waren eenmalig, klinkt het, en dit jaar zullen de niveaus dus weer normaliseren. De verlenging van de lockdown zal volgens PostNL wel leiden tot extra pakketten in het eerste kwartaal, maar zal ook extra kosten met zich meebrengen zoals het openhouden van postpunten. In totaal kost dat 14,5 miljoen euro in de eerste twee maanden.