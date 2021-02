Oliehandelaren verwachten dat de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) en Rusland deze week een einde zullen maken aan de vorig jaar ingestelde productieverlagingen, zo meldt persbureau Bloomberg zondag. Mogelijk moet de wereldwijde olieproductie juist weer worden opgeschroefd, stellen analisten.

De olieprijzen liggen inmiddels weer op het niveau van voor de coronacrisis en de grote vorig jaar opgebouwde voorraad slinkt op een tempo dat in twintig jaar niet is voorgekomen. Daar komt bij dat olieproductie in de Amerikaanse staat Texas door ijzige kou stil heeft gelegen.

Oliekartel OPEC en Rusland komen deze week bijeen en maken dan mogelijk productieverlagingen van vorig jaar ongedaan. Zeker is dat niet omdat vooral Saudi-Arabië er bij andere producenten op aandringt voorzichtig te blijven vanwege de aanhoudende dreiging van de coronacrisis.

Door de coronapandemie kelderde de vraag naar olie in 2020. Als OPEC niet besluit om de productie te verhogen of in onvoldoende mate, kan dat leiden tot een snelle en forse stijging van de olieprijzen, zo verwachten analisten.

In januari kwam Saudi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, nog met het verrassende nieuws de eigen productie in februari en maart met 1 miljoen vaten per dag te verlagen. Deze week wordt ook duidelijk of de Saudi's vanaf april weer meer willen gaan oppompen.