De groei van de industriële productie in China is de afgelopen maand opnieuw lager uitgevallen dan in de maand ervoor. Dat blijkt uit de zondag gepubliceerde inkoopmanagersindex (PMI) voor februari, een eerste graadmeter voor economisch herstel. Volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek voor China (NBS) daalde de PMI van 51,3 naar 50,6.

Daarmee staat de PMI in China op het laagste niveau sinds mei 2020. De toename van industriële activiteit bleef bovendien achter bij de verwachtingen van analisten, die hadden gerekend op daling tot 51,1.

Bij een PMI-score van 50 is de situatie onveranderd. Onder de 50 duidt de score op een negatieve trend in de economische groei en een afname van het vertrouwen.

De activiteit in de dienstensector nam in februari weliswaar voor de elfde maand achtereen toe, maar ook hier was de groei zwakker dan die in januari.

Waar in januari de zorgen over een toename in het aantal coronabesmettingen in China nog als een rem op de economische activiteit fungeerde, was dat afgelopen maand vooral de viering van het het Chinees Nieuwjaar. Gedurende de feestdagen bezoeken vele honderden miljoenen mensen hun geboortestreek, waardoor de economische activiteit op een laag pitje komt te staan.

Mede dankzij de voortdurende onzekerheid in de wereld over de duur en hevigheid van de coronacrisis zal China voor dit jaar mogelijk geen groeiverwachtingen communiceren, zo lieten beleidsmakers eerder aan Reuters weten.