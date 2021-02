Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de inmiddels negentigjarige Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft het slotkwartaal van 2020 uitstekend gepresteerd. De onderneming boekte fors meer winst, geholpen door de rendementen op aandelen als die van techconcern Apple.

Berkshire zag het operationele resultaat uitkomen op dik 5 miljard dollar (4,1 miljard euro). Dat was een jaar eerder nog 4,4 miljard dollar. Het nettoresultaat, dat de stijging van de aandelenkoersen weerspiegelt, kwam uit op bijna 36 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met bijna een kwart.

Berkshire zie in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders dat het bedrijf 24,7 miljard dollar heeft uitgegeven aan het terugkopen van eigen aandelen, waarvan dik 9 miljard dollar in het slotkwartaal van 2020. Het inkopen van eigen aandelen is een manier van Berkshire om zijn almaar groeiende geldberg te gebruiken. In de toekomst is de investeerder van plan nog meer van de eigen aandelen in te kopen waarmee het aantal uitstaande aandelen wordt teruggebracht.

In zijn brief aan aandeelhouders, waar beleggers wereldwijd jaarlijks naar uitkijken, schrijft Buffett ondanks de crisis nog volop te geloven in de Amerikaanse economie. "Ondanks meerdere heftige periodes van tegenspoed, is de economische vooruitgang van de Verenigde Staten adembenemend geweest. Onze conclusie is dan ook: wed nooit tegen Amerika", aldus de negentigjarige Buffett.