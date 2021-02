Touroperators en andere bedrijven in de reissector kregen in het laatste kwartaal van vorig jaar een omzetdaling van maar liefst 76,6 procent voor de kiezen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag publiceerde. Daarmee was het vierde kwartaal nog slechter dan het derde, toen de branche ook al een knauw kreeg van -60,4 procent.

Omdat het aantal coronabesmettingen in het najaar van 2020 weer opliep, zijn strenge reisrestricties ingevoerd. Uiteraard liet dit zijn sporen na bij bedrijven in deze branche. Onder meer touroperator TUI meldde dat het het aantal boekingen de laatste tijd fors terug zag lopen.

Voor de Nederlandse reisbranche was niet alleen het vierde kwartaal slecht. De omzet over heel 2020 komt volgens het CBS 63,2 procent lager uit dan het jaar ervoor.

Het was, binnen de zakelijke dienstverlening, de sector met het grootste omzetverlies in 2020. Bij reclamebedrijven bleef het omzetverlies in het vierde kwartaal beperkt tot 8,4 procent, terwijl uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars het in deze periode moesten doen met 7,1 procent minder inkomsten dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Een toename was er bij de IT-dienstverlening, met een plus van 1,8 procent in het vierde kwartaal. Juridische dienstverlening steeg in deze periode 8,2 procent, terwijl administratieve dienstverlening de inkomsten zag stijgen met 2,3 procent.