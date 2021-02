Zo'n 34.000 bedrijven hebben tot dusver 544 miljoen euro loonsteun (NOW) ontvangen voor de periode januari tot en met maart 2021. Dat bedrag loopt de komende weken verder op, onder meer omdat nog niet alle aanvragen zijn verwerkt en er waarschijnlijk nog meer aanvragen binnenkomen. Dat meldt het UWV vrijdag.

Bedrijven die veel omzetverlies lijden door de COVID-19-pandemie en de daarbij behorende contactbeperkende maatregelen hebben recht op tegemoetkoming voor hun loonkosten. Dit moet werkgevers stimuleren om zo veel mogelijk personeel in dienst te houden.

Sinds maandag 15 februari kunnen bedrijven een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming. Inmiddels hebben 45.000 werkgevers dit gedaan, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

34.000 bedrijven, waar in totaal 524.000 mensen in dienst zijn, hebben inmiddels een deel van de steun ontvangen. Daarbij gaat het om een bedrag van 544 miljoen euro. UWV keert uit in drie termijnen. Bedrijven die al geld hebben ontvangen, krijgen daarom de komende periode nog meer uitgekeerd.

Gedupeerde werkgevers kunnen een aanvraag voor loonsteun nog tot zondag 14 maart indienen. Als ze geen enkele omzet meer hebben, krijgen ze maximaal 85 procent van hun loonkosten vergoed. Als het omzetverlies lager is, krijgen ze minder loonsteun. Werkgevers die minder dan 20 procent omzetverlies hebben, krijgen niks.

Later moeten bedrijven hun werkelijk behaalde omzetverlies doorgeven aan het UWV. Op basis daarvan bepaalt de uitkeringsinstantie op hoeveel steun de bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dit kan betekenen dat de bedrijven extra geld krijgen, of de loonsteun juist geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen.