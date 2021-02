Winkeliersvereniging INretail stapt naar de rechter om de gedwongen sluiting van winkels aan te vechten. Dat maakt de branchevereniging vrijdag bekend. Volgens de organisatie, die opkomt voor de belangen van onder meer verkopers van kleding, schoenen en sportartikelen, kunnen winkels veilig open, omdat ze voldoende maatregelen nemen om coronabesmettingen te voorkomen.

Sinds medio december zijn niet-essentiële winkels verplicht dicht, wat uiteraard grote gevolgen heeft voor de omzet. Eerder al liet de belangenvereniging weten dat het een gang naar de rechter overwoog, maar de vereniging wilde de persconferentie van afgelopen dinsdag afwachten. De enige versoepeling die winkeliers deze week hebben gekregen, is dat ze voortaan twaalf klanten per uur mogen ontvangen. Dat is voor veel winkels niet rendabel.

"Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten", aldus INretail. "Ook in het buitenland zijn winkels weer open. De sluiting was een extra verzwarende maatregel bij het scenario 'zeer ernstig' en is nu disproportioneel. De situatie is door het kabinet inmiddels afgeschaald naar 'ernstig', dankzij verminderde besmettingen." Volgens de vereniging hebben de winkels vorig jaar aangetoond dat ze protocollen hebben waarmee ze de veiligheid in de winkels kunnen garanderen.

INretail meldt dat er momenteel 56.000 winkels gesloten zijn. "Dat kost 700 miljoen euro omzet per week en van de 300.000 banen staan er 50.000 tot 60.000 op de tocht als dit nog langer duurt. Er dreigt een kaalslag met enorme maatschappelijke en economische gevolgen. De leefbaarheid van talloze wijken, dorpen en steden staat op de tocht." Wanneer de rechtszaak dient is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk op korte termijn.

Eerder deze week besloot horecavereniging KHN ook al om naar de rechter te gaan, om heropening af te dwingen. Restaurants en cafés zijn sinds oktober vorig jaar gesloten. Tevens heeft een groep horecaondernemers bekendgemaakt op dinsdag 2 maart de terrassen weer te openen, ook al hebben ze daarvoor geen toestemming van het kabinet.

Vrijdag zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat door de versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd, voor onder andere onderwijs en kappers, er geen ruimte meer is voor meer versoepelingen.