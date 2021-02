Truckbouwer DAF heeft een grote order ontvangen van de Belgische krijgsmacht. Het bedrijf gaat 879 militaire trucks maken, waarvan de eerste in 2022 worden geleverd.

De bestelling bestaat uit onder meer 243 trucks waarvan alle acht wielen zijn aangedreven. "Deze voertuigen krijgen allerlei toepassingen, waaronder containertransport, een kraan die containers kan verplaatsen en een kiepbak", vertelt een woordvoerder.

Verder zal DAF 636 trucks bouwen met vierwielaandrijving. Die zijn bedoeld voor algemene transporttaken. Welke speciale snufjes de trucks precies krijgen, mag DAF niet zeggen. Ook brengt het Eindhovense bedrijf niet naar buiten hoeveel geld er met de klus is gemoeid.

DAF werkt al 85 jaar voor Defensie in Nederland en heeft dus ervaring met de bouw van militaire voertuigen. De productie voor de nieuwe bestelling vindt grotendeels plaats in het Belgische Westerlo. De motoren worden gebouwd in de motorenfabriek van DAF in Eindhoven en de onderstellen worden geproduceerd bij TATRA in Tsjechië.