Toestellen van de Europese vliegtuigbouwer Airbus die in 2019 en 2020 verkocht zijn, zijn in hun levensloop samen goed voor de uitstoot van ruim 1,1 miljard ton CO2. Dat laat de vliegtuigmaker vrijdag weten. Niet eerder publiceerde een vliegtuigmaker dergelijke data. De cijfers zijn relevant, omdat de luchtvaart al tijden onder vuur ligt vanwege de relatief hoge uitstoot van de sector.

Airbus beleefde in 2019 een recordjaar, waarin het 863 toestellen verkocht. Deze toestellen zijn naar schatting samen goed voor 740 miljoen ton aan CO2-equivalenten. De vliegtuigbouwer gaat ervan uit dat de kisten zo'n 22 jaar meegaan.

In 2020 verkocht Airbus 566 toestellen, die bij elkaar opgeteld zo'n 440 miljoen aan CO2-equivalenten uitstoten in hun levensloop.

Verder daalde de uitstootintensiteit volgens Airbus van 66,6 gram naar 63,5 gram CO2-equivalenten per passagier per kilometer. Volgens de vliegtuigbouwer is de daling het gevolg van de verkoop van efficiëntere vliegtuigen.

De publicatie van uitstootcijfers wordt gezien als een belangrijke eerste stap op weg naar een klimaatneutrale economie. De luchtvaart is naar schatting goed voor zo'n 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en is dus een behoorlijke speler. De industrie heeft zich ten doel gesteld om in 2050 de helft minder CO2 uit te stoten dan in 2005.