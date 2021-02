Veel gemeenten hebben de lasten voor huizenbezitters dit jaar harder laten stijgen dan eerder gedacht. Volgens het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH), waar alle gemeenten voor werden ondervraagd, zijn de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing in veel gemeenten met meer dan 10 procent gestegen.

Vooral de ozb-stijging is groter dan gedacht, schrijft VEH. Uit een eerdere steekproef in december bleek dat de belasting dit jaar met ongeveer 3,1 procent zou stijgen, maar uit de nieuwe steekproef rolt een plus van 5,3 procent.

In gemeenten als Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet steeg de ozb zelfs met meer dan 20 procent ten opzichte van 2020. Daarnaast ging de afvalstoffenheffing met zo'n 7,8 procent omhoog en dat is 0,5 procentpunt meer dan in december werd gedacht.

Veel gemeenten zitten in de financiële problemen door de toenemende kosten van onder meer de jeugdzorg. Ook zijn ze veel geld kwijt aan de ondersteuning van mensen die niet zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Steeds meer gemeenten zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de ozb te verhogen. Deze kosten zouden jaarlijks met zo'n 7 procent oplopen.

VEH riep het kabinet eerder op te voorkomen dat de ozb om deze reden extra wordt verhoogd. Een petitie hierover werd door ruim 135.000 mensen ondertekend. De belangenorganisatie voor huizenbezitters vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de tekorten van de gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens VEH alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente.