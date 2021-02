Het verhuurplatform Airbnb boekte over heel 2020 een nettoverlies van 4,6 miljard dollar (3,8 miljard euro). Dat is bijna zeven keer zoveel als het verlies van 674 miljoen in 2019. Het bedrijf wijt dat vooral aan kosten voor zijn beursgang van begin december.

De coronacrisis heeft in 2020 zijn weerslag gehad op de resultaten van Airbnb. Door de reisbeperkingen werden vorig jaar minder appartementen en huizen via de Amerikaanse app gehuurd. De omzet daalde met 30 procent naar 3,4 miljard dollar. Al was de omzet wel hoger dan verwacht, want Airbnb ging eerder uit van een halvering in 2020.

Het nettoverlies steeg met 582 procent naar 4,6 miljard dollar. Dat kwam doordat er vanwege de beursgang op 9 december flink wat aandelenopties moesten worden uitbetaald aan het personeel. In totaal ging het om 2,8 miljard dollar. Ook andere kosten gerelateerd aan de beursgang vergrootten het verlies.

Dit jaar verwacht Airbnb betere resultaten. "Onze enige prioriteit voor 2021 is ons voorbereiden op de opleving van reizen nu de vaccinatiecampagnes uitgerold worden", aldus het bedrijf.