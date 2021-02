T-Mobile Nederland kreeg er vorig jaar een vijfde meer klanten bij. Een groot deel daarvan kwam via de overname van de mobiele aanbieder Simpel bij T-Mobile terecht. Het bedrijf telt nu 6,8 miljoen mobiele klanten en is daarmee naar eigen zeggen de grootste mobiele aanbieder van Nederland.

Het Haagse bedrijf rondde in december de overname van de telefoonprovider Simpel af. Met welk bedrag T-Mobile zijn concurrent binnenhaalde, is niet bekendgemaakt. Simpel was tot 2014 al onderdeel van T-Mobile, maar ging daarna zelfstandig verder.

Met de overname komt het aantal mobiele klanten op bijna zeven miljoen uit en dat maakt T-Mobile de grootste Nederlandse mobiele provider, zegt het bedrijf. "Vijf jaar geleden zou niemand dit geloofd hebben. Ik ben zo trots dat we dit resultaat hebben bereikt", zegt Søren Abildgaard, de CEO van de Nederlandse tak. "Het is het bewijs van de juiste mentaliteit en inzet van onze medewerkers. Zelfs als we vanuit huis werken, behalen we geweldige resultaten."

De groep rondde in 2020 de uitrol van een glasvezelnetwerk in Den Haag af en bedient nu 100.000 huishoudens in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Dit jaar wil het concern nieuwe glasvezelprojecten aankondigen.

De omzet van T-Mobile Nederland steeg vorig jaar met 1,9 procent naar net geen 2 miljard euro. De winst ging met 10,4 procent omhoog naar 554 miljoen euro. Door de coronacrisis had het bedrijf minder roaminginkomsten.