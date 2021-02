Vliegtuigbouwer Boeing heeft een schikking van 6,6 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Het bedrijf betaalt de boete aan de toezichthouder onder meer voor het niet naleven van een veiligheidsovereenkomst uit 2015.

Boeing betaalt 5,4 miljoen dollar omdat het bedrijf faalde om interne processen te veranderen om zo de naleving van de veiligheidsregels te verbeteren.

Daarnaast heeft de vliegtuigbouwer een boete gekregen van 1,2 miljoen dollar voor het uitoefenen van druk op controleurs. Volgens de FAA werden die bovendien gehinderd tijdens controles en inspecties voor de luchtwaardigheid van de toestellen.

Boeing heeft met de FAA afspraken gemaakt over onder meer zelfregulering en veiligheid van de toestellen, maar volgens de toezichthouder is Boeing daarin tekort geschoten. "Ik heb keer op keer benadrukt bij het management dat het bedrijf veiligheid en het naleven van de regels als hoogste prioriteit moet zien", aldus FAA-topman Steve Dickson.

Kras op imago vanwege 737 MAX

Het Amerikaanse bedrijf ligt al langere tijd onder vuur vanwege twee fatale crashes in 2018 en 2019 met de Boeing 737 MAX. Bij de crashes stierven 346 mensen. Alle luchtvaartmaatschappijen die de toestellen in hun vloot hadden moesten die twintig maanden aan de grond houden. De twee crashes riepen al snel vragen op over de veiligheidsprotocollen bij Boeing.

Boeing schikte vorige maand met Justitie voor een bedrag van 2,5 miljard dollar vanwege het misleiden van FAA-waarnemers in de certificering van het type vliegtuig. Volgens Justitie kozen werknemers van Boeing "voor winst in plaats van eerlijkheid".