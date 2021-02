Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is vorig jaar met 30 procent afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag op basis van voorlopige cijfers. Hoewel het eerste kwartaal voor de toeristische sector normaal verliep, nam het aantal overnachtingen in het tweede kwartaal sterk af.

Tussen april en juni sliepen er 71 procent minder mensen bij Nederlandse accommodaties. In het derde kwartaal ging het weer iets beter, toen kwam de afname iets boven de 10 procent uit. Toch ging het in het laatste kwartaal, door de tweede coronagolf, weer een stuk slechter. Toen sliepen er 54 procent minder mensen in accommodaties dan een jaar eerder.

In totaal ontvingen Nederlandse ondernemers in de sector afgelopen jaar 27,6 miljoen gasten. Dat is 40 procent minder dan in 2019.

Met name bij hotels in de grote steden was een grote daling van het aantal gasten te zien. In Amsterdamse hotels daalde het aantal gasten in 2020 namelijk met maar liefst 72 procent, waarschijnlijk doordat er veel minder buitenlandse toeristen in de stad waren.

Bij campings en huisjesterreinen was juist een wat minder grote daling te zien. Campings kregen zelfs 10 procent meer Nederlandse bezoekers dan in 2019. Het aantal buitenlandse bezoekers nam in beide categorieën echter wel sterk af.