De hypotheekrente op tien jaar staat gemiddeld op 1,06 procent, volgens cijfers van financieel adviseur De Hypotheker. Bij grootbank ABN AMRO komt die zelfs op 1,01 procent terecht, leert een rondgang van NU.nl. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) en de coronacrisis liggen aan de basis daarvan.

Wat is er aan de hand?

Het aantal oversluitingen, of mensen die hun hypotheek herfinancieren bij een andere bank, is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat zegt ING-econoom Mirjam Bani aan NU.nl. "De verwachting was dat de hypotheekrente zou stijgen, waardoor veel mensen snel hun hypotheek wilden herberekenen", zegt ze.

Maar nu blijkt dus dat het nog lager kon. NU.nl deed een rondgang langs de Nederlandse grootbanken. Op dit moment staat de rente op tien jaar bij ABN AMRO op een historisch dieptepunt van 1,01 procent, bij Rabobank is dat met 1,08 procent het laagste peil in twintig jaar. ING vraagt 1,21 procent, het laagste niveau in al zeker zeven jaar. Volgens de onafhankelijke adviseur De Hypotheker betaal je gemiddeld 1,06 procent bij de aflossing van een hypotheek.

Hoe komt dit?

Er zijn meerdere redenen voor. De overheidssteun als gevolg van de coronacrisis speelt een rol, omdat mensen dan meer geld kunnen sparen om een huis te kopen, maar het is vooral het beleid van de ECB dat belangrijk is. Die koopt al sinds 2015 obligaties van bedrijven en overheden zodat dat geld in de economie terechtkomt. Daardoor hebben mensen meer geld om te lenen, wat de rente omlaag duwt. En die lagere rente zet mensen dan nog eens opnieuw aan om geld te lenen, wat opnieuw de rente verlaagt. De ECB liet al weten dat ze zeker tot juni 2022 doorgaat met het opkoopprogramma.

Een derde reden is de sterke concurrentie op de woningmarkt. "Er zijn veel aanbieders van hypotheekleningen en dat zet een neerwaartse druk op de rente", zegt Bani.

Wat betekent dit voor de huizenprijzen?

Hoe lager de hypotheekrentes, hoe hoger de huizenprijzen en omgekeerd. "Het wordt immers relatief goedkoper om een hypotheek aan te gaan en dus een huis te kopen als de rentes lager zijn, waardoor mensen bereid zijn om meer te betalen voor een huis."

Kan het nog lager?

"Dat is moeilijk te voorspellen, maar in ons basisscenario voor de woningmarkt gaan we uit van een lichte stijging", zegt Bani. Al benadrukt ze dat de onzekerheden heel erg groot zijn.

Die verwachte opwaartse druk komt er omdat overheden nu veel geld lenen op de kapitaalmarkten om de coronapandemie te lijf te gaan. "Door die grote vraag naar geld stijgt de kapitaalmarktrente en dat duwt ook de andere rentes naar boven. En als de economie uiteindelijk herstelt, zal de rente ook omhooggaan."

De Hypotheker bevestigt dat beeld en voegt daaraan toe dat beleggers al vooruitkijken naar economisch herstel, waardoor de aandelenkoersen van banken stijgen. "Verder rekenen beleggers lagere risicopremies aan banken als zij hen geld toevertrouwen. Hierdoor kunnen banken zich goedkoper financieren en profiteren klanten in de vorm van lagere hypotheekrentes', zegt de organisatie.