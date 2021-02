Paul Bond, een voormalig salesmanager van de Nederlandse multinational SBM Offshore, wordt veroordeeld wegens samenzwering met als doel omkoping van overheidsfunctionarissen in Irak. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Bond hoort vrijdag zijn straf. Het is een van de vele veroordelingen in een corruptiezaak tegen het in Schiedam gevestigde bedrijf die al jaren speelt.

Bond heeft volgens de aanklacht samen met drie anderen voor meer dan 17 miljoen dollar (bijna 14 miljoen euro) aan steekpenningen betaald om contracten binnen te halen. Die contracten waren in totaal ongeveer 1,7 miljard dollar waard.

De smeergeldaffaire bij SBM kwam in 2012 aan het licht toen er meldingen binnenkwamen over omkopingen door een handelsagent van het bedrijf in Afrika. Er werd direct een onderzoek ingesteld en een paar maanden later werd er ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Met het OM kwam SBM in 2015 tot een schikking van maar liefst 240 miljoen euro.

Klokkenluider zit nog steeds vast

Ondertussen zit klokkenluider Jonathan Taylor, die bijna tien jaar als jurist bij het bedrijf werkte, nog steeds vast in Kroatië. Hij bracht de zaak destijds aan het licht omdat hij vindt dat de leiding van het bedrijf de misstanden in de doofpot probeerde te stoppen.

In Kroatië verzet hij zich nu tegen uitlevering aan Monaco, dat de Brit wil verhoren naar aanleiding van een zes jaar oude aanklacht van afpersing. Monaco was lange tijd de vestigingsplaats van SBM; het bedrijf was er de grootste werkgever.

"Ik zit hier nu al 214 dagen", zegt Taylor tegen NU.nl. Hij heeft nog geen zicht op wanneer hij naar huis kan. "De Britse autoriteiten doen niets. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en kan mijn gezin niet zien. Maar ik moet optimistisch zijn en hier nu een leven proberen op te bouwen, anders is het niet vol te houden."