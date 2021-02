De Amerikaanse farmaceut Moderna maakte donderdag bekend dat de omzet het voorbije kwartaal bijna 4.000 procent is gestegen naar 570,7 miljoen dollar (zo'n 467 miljoen euro). Tegelijk verdubbelde het verlies naar 272,5 miljoen dollar. In 2021 wil de vaccinmaker vooral investeren in extra productiemogelijkheden.

Moderna heeft naar eigen zeggen een historisch jaar achter de rug. Het Amerikaanse farmabedrijf produceerde een vaccin met een effectiviteit van 94 procent dat al in flink wat landen, waaronder Nederland, is goedgekeurd.

Het bedrijf kon dan ook sterke resultaten overleggen. Het voorbije kwartaal groeide de omzet met 3.000 procent, over heel 2020 kwam er 1.000 procent bij naar 803,4 miljoen dollar. Moderna sloot het afgelopen jaar contracten voor al zeker 800 miljoen doses en daar komen er volgend jaar ongetwijfeld meer bij.

Maar de ontwikkeling van een vaccin kost ook geld. Het verlies diepte dan ook uit; het afgelopen kwartaal verdubbelde dat naar 272,5 miljoen dollar. Over het hele jaar werd het verlies 44 procent groter en kwam het uit op 747,1 miljoen dollar.

In 2021 plant het bedrijf nog meer investeringen in productiecapaciteit. Ook wil het ruimte maken voor de productie van potentiële boosters voor de besmettelijkere coronavarianten die de afgelopen maanden vastgesteld werden. De groep verwacht een productie van 700 miljoen doses tegen eind dit jaar en wil het aantal geleverde doses op 1 miljard brengen.

In 2022 zou de capaciteit naar 1,4 miljard verhoogd moeten worden. "Als de boosters een lagere dosering vereisen, zouden we zelfs twee miljard doses kunnen produceren in 2022", zegt CEO Stephane Bancel.