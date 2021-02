De NS kan zonder aanvullende steun niet met deze aantallen treinen blijven rijden. Hierover moet het vervoersbedrijf met het ministerie van Infrastructuur besluiten nemen, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra donderdag in een reactie op het verzoek om meer staatssteun. Volgens de bewindsman lijkt de dienstregeling "op termijn financieel gezien niet vol te houden". NS boekte afgelopen jaar een verlies van 2,6 miljard euro, het grootste verlies in het 180-jarig bestaan van het spoorbedrijf.

Het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis. Fors minder mensen nemen de trein en NS verwacht dat dit het bedrijf nog enkele jaren parten speelt, vooral omdat veel mensen structureel blijven thuiswerken. Vorig jaar was het aantal reizigerskilometers 55 procent kleiner dan gebruikelijk. De daling van het aantal zakelijke kilometers was zelfs nog groter.

Om dit jaar de huidige dienstregeling en vanaf 2022 de nieuwe dienstregeling te kunnen rijden, is volgens NS extra steun van de overheid nodig. Het bedrijf ontving tot dusver 2,3 miljard euro aan staatssteun in Nederland en het VK, waar het bedrijf eveneens actief is.

Financieel topman Bert Groenewegen zei dat NS voor de komende jaren denkt aan een steunbedrag dat kan oplopen tot maximaal 2 miljard euro, al hangt dat van een aantal factoren af, zoals hoe snel de reizigersaantallen weer oplopen. Hoekstra meldt in gesprek te zijn over extra geld voor het spoorbedrijf, maar "het is aan de NS om de organisatie op termijn weer financieel gezond te maken".

Over het afbouwen van de dienstregeling moet de vervoerder zelf beslissingen nemen, benadrukt de bewindsman. Wel gebeurt dat in overleg met het ministerie van Infrastructuur. Verder vindt Hoekstra dat NS de broekriem nog wat verder moet aanhalen.

Het bedrijf heeft al een bezuinigingsprogramma van 1,4 miljard euro opgestart, waarbij 2.300 arbeidsplaatsen verdwijnen zonder dat er gedwongen ontslagen vallen. De minister denkt dat NS nog meer moet snijden in de uitgaven, maar noemt geen concrete maatregelen. Groenewegen zei donderdag dat de 1,4 miljard euro het maximale is wat het bedrijf kan besparen zonder de dienstregeling te hoeven aanpassen.