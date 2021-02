Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten vanwege de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor buitenruimtes. Ondertussen wordt door een brancheorganisatie van sportscholen ook actie gevoerd om weer open te mogen.

De horeca is boos omdat winkels wel weer deels open kunnen, maar restaurants en cafés niet. Veel horecaondernemers zijn de wanhoop nabij, aangezien zij al maandenlang geen of minder inkomsten hebben.

Bovendien vindt KHN dat de overheid onvoldoende met de sector overlegt en slecht communiceert over de maatregelen.

"Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en de afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving, maar wel volle parken door het hele land", zegt initiatiefnemer en horecaondernemer Johan de Vos.

Horeca zag in januari af van acties vanwege besmettingscijfers

In januari dreigde een groep horecaondernemers in met name Noord-Brabant de deuren te openen. Maar hier werd toch van afgezien vanwege de hoge besmettingscijfers. Nu het kabinet versoepelingen heeft aangekondigd, vinden de cafés dat ze na al die maanden ook weer enige speling verdienen.

De horecabazen zeggen dat de grens is bereikt en dat het kabinetsbesluit om de zaken langer dicht te houden niet houdbaar is. Ook stellen de ondernemers dat de coronaregels nauwelijks worden gehandhaafd.

Burgemeesters willen meedenken over mogelijkheden

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. "We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden", aldus de Brabantse burgemeester.

Andere burgemeesters, zoals Pieter Broertjes van Hilversum, onderschrijven de mening van Depla. In het Veiligheidsberaad is eerder ook al gepleit voor verruiming van de maatregelen in de buitenlucht.

Depla: "Corona is iets waar we mee moeten leren omgaan en dan kan je het beter gecontroleerd en veilig doen dan ongecontroleerd groepen laten ontstaan. Want het terrasseizoen gaat echt binnen een paar weken van start, dat houden we niet tegen."

Ook sportschoolhouders voeren actie

Naast de horecaondernemers is er ook een groep sportschoolhouders die actie voert om weer open te gaan. Bij de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) hebben zich inmiddels meer dan 150 clubs aangemeld om zaterdag weer te gaan sporten, zegt voorzitter Han de Hair tegen NU.nl.

"Wij zien onszelf als een deel van de oplossing, niet van het probleem", zegt hij. "En daarom gaan we zaterdag geheel volgens de regels van het RIVM sporten. Buiten, in groepjes van twee, met onderling meer dan voldoende afstand, om zo een vuist te maken voor onze leden."