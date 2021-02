Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten vanwege de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor buitenruimtes.

De horeca is boos omdat winkels wel weer deels open kunnen, maar restaurants en cafés niet. Veel horecaondernemers zijn de wanhoop nabij, aangezien zij al maandenlang geen of minder inkomsten hebben.

Bovendien vindt KHN dat de overheid onvoldoende met de sector overlegt en slecht communiceert over de maatregelen.

"Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en de afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving, maar wel volle parken door het hele land", zegt initiatiefnemer en horecaondernemer Johan de Vos.

Horeca zag in januari af van acties vanwege besmettingscijfers

In januari dreigde een groep horecaondernemers in met name Noord-Brabant de deuren te openen. Maar hier werd toch van afgezien vanwege de hoge besmettingscijfers. Nu het kabinet versoepelingen heeft aangekondigd, vinden de cafés dat ze na al die maanden ook weer enige speling verdienen.

De horecabazen zeggen dat de grens is bereikt en dat het kabinetsbesluit om de zaken langer dicht te houden niet houdbaar is. Ook stellen de ondernemers dat de coronaregels nauwelijks worden gehandhaafd.