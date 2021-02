NS dook afgelopen jaar voor 2,6 miljard euro in het rood. Dat heeft het spoorbedrijf donderdag bekendgemaakt. Oorzaak hiervan is dat het bedrijf door de coronacrisis fors minder passagiers vervoerde en besloot om enkele vervoerscontracten, onder meer in Nederland, 2,3 miljard euro lager te waarderen. NS vraagt donderdag ook om meer financiële steun van het kabinet.

Die extra steun is nodig om dit jaar de huidige dienstregeling in stand te kunnen houden, evenals volgend jaar een nieuwe dienstregeling te kunnen uitvoeren. Gezien de lagere reizigersaantallen zijn nieuwe financiële afspraken nodig, zegt het bedrijf. NS heeft al 2,3 miljard euro coronasteun ontvangen van de Nederlandse en Britse overheid.

Het grote verlies wordt dus mede veroorzaakt doordat NS enkele forse afwaarderingen doet. Het gaat onder meer om het contract van het Nederlandse Hoofdrailnet, dat volgens de vervoerder 1,6 miljard euro minder waard is geworden, omdat het tot 2025 verlieslatend zal zijn. Dit vanwege lagere reizigersaantallen in de komende jaren.

"Door de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren reizigers hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op de stations af", meldt het bedrijf in een toelichting op de cijfers. "We verwachten dat we pas op zijn vroegst in 2025 terug zijn op het reizigersniveau van 2019."

Naast afwaarderingen en een verzoek om extra steun heeft NS inmiddels ook een besparingsprogramma van 1,4 miljard euro in gang gezet. Daarbij moeten onder meer 2.300 banen verdwijnen. Onlangs is hierover met vakbonden afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot 2025. De arbeidsplaatsen moeten verdwijnen door natuurlijk verloop. De investeringen worden teruggeschroefd.

Uit de cijfers blijkt ook dat er in januari en februari van vorig jaar nog weinig aan de hand was. De reizigersaantallen lagen ongeveer op hetzelfde niveau als in de eerste twee maanden van 2019. Daarna kelderden de aantallen, met als dieptepunt de maand april, toen er ongeveer 90 procent minder passagiers zijn vervoerd. Daarna liepen de cijfers gestaag op tot en met september, om vervolgens in het najaar weer te dalen.