AB InBev, 's werelds grootste bierbrouwer, had zwaar te lijden onder de lockdowns die in de laatste maanden van vorig jaar zijn ingevoerd. Het Belgische bedrijf zag de opbrengsten in Europa met bijna 20 procent dalen. Weliswaar dronken mensen meer thuis, maar deze toename was bij lange niet voldoende om de gevolgen van de sluiting van cafés en restaurants teniet te doen. Dat blijkt uit cijfers die de bierbrouwer donderdag heeft gepubliceerd.

AB InBev brengt onder meer het merk Corona op de markt. Hoewel het concern geen cijfers per merk publiceert, meldt het bedrijf wel dat de gezamenlijke verkoop van zijn drie wereldwijde merken (Corona, Budweiser en Stella Artois) met 5 procent is gestegen. Onder meer in diverse Latijns-Amerikaanse landen deed Corona het erg goed. In de VS groeide de verkoop van de relatief nieuwe drankenvariant seltzer stevig.

Wereldwijd verkocht AB InBev vorig jaar 530,6 miljard hectoliter bier en andere dranken. Dat was 5,7 procent minder dan de 561,4 miljard hectoliter van het jaar ervoor. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) kwam vorig jaar uit op 17,3 miljard dollar (14,2 miljard euro). Het jaar ervoor was dat nog 21,1 miljard.

Voor het komende jaar verwacht de brouwer, die ook de merken Leffe, Jupiler, Dommelsch en Hertog Jan op de markt brengt, dat de opbrengsten "aanzienlijk zullen verbeteren". Wel wijst het management op de aanhoudende onzekerheid vanwege de COVID-19-pandemie.