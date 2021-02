Het forum Reddit was woensdag korte tijd onbereikbaar nadat de waarde van het aandeel GameStop fors steeg. Beleggers van het forum wisten vorige maand de koers van het aandeel op te drijven van 18 tot ruim 483 dollar, maar daarna volgde een duikvlucht en stond de koers dinsdag nog op 'slechts' 44 dollar. Bij het sluiten van de beurs woensdag was GameStop echter ruim 91 dollar waard, onduidelijk is waarom.

De handel in de aandelen van gameverkoper GameStop werd woensdag tot twee keer toe stilgelegd vanwege de grote koersschommelingen. Het is volgens analisten onduidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk speelde de bekendmaking dinsdag van het vertrek van de financiële directeur een rol.

Vorige maand werd een ongekende stijging van GameStop veroorzaakt doordat veel kleinere beleggers via Reddit opriepen om het aandeel te kopen. De beleggers wilden zo de koers van het aandeel opdrijven en daarmee shortsellers een hak zetten. Deze shortsellers speculeren op een koersdaling en hebben dan ook miljarden verloren door de snelle stijging van GameStop-aandelen.

Gebruikers riepen elkaar, ondanks de dalende waarde, via het forum op om de aandelen vast te houden en niet te verkopen. De onverwachte stijging van woensdag zorgde dan ook voor een déjà vu bij veel beleggers van WallStreetBets, het Reddit-forum waar de rage begon. In de middag was het forum ruim een half uur onbereikbaar.

Ook in Nederland was aandeel populair

Ook veel Nederlanders stapten in op de GameStop-hype. Bij broker BinckBank was het in januari het populairste aandeel om in te handelen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen hield vorige week hoorzittingen in Washington over de aandelenrace. De regering wil uitzoeken of er sprake is geweest van marktmanipulatie.