Tuincentra zouden buitenterreinen voor meer dan twee klanten tegelijk moeten kunnen openen. Daarvoor pleit belangenorganisatie Tuinbranche Nederland woensdag. De organisatie vindt dat tuincentra met de dinsdag aangekondigde versoepeling van lockdownmaatregelen niet geholpen zijn.

Directeur Frank van der Heide van de brancheorganisatie wijst erop dat tuincentra vaak een winkeloppervlak tussen de 3000 en ruim 15.000 vierkante meter hebben. Een groot deel daarvan is in de open lucht. Daar zou het volgens hem prima mogelijk zijn om één klant per 40 vierkante meter toe te laten, stelt hij.

Op dit moment mogen tuincentra op hun buitenterreinen alleen nog bloemen verkopen. Voor andere producten, zoals planten of bloembollen, geldt dat klanten die alleen kunnen bestellen en minimaal vier uur later mogen afhalen.

Tuincentra vrezen dat met de lente in aantocht, wanneer er doorgaans veel tuinplanten worden verkocht, nu veel van die versproducten moeten worden weggegooid door een tekort aan geschikte verkooplocaties.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat winkels weer klanten mogen toelaten op afspraak. Tussen reservering en het winkelbezoek moet minstens vier uur zitten. Per verdieping van een winkel mogen hoogstens twee klanten tegelijk aanwezig zijn.