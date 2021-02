Producent van vleesvervangers Vivera zou voor "honderden miljoenen" euro's in de etalage staan, zo zeggen bronnen woensdag tegen Het Financieele Dagblad. Het bedrijf is de grootste producent van vleesvervangers in Nederland.

Het is nog niet duidelijk welke partijen er interesse hebben in de producent. Volgens het FD komt die interesse mogelijk vooral vanuit bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, en misschien zelfs van vleesproducenten.

Twee jaar geleden verkocht Vivera juist alle vleesactiviteiten om zich voortaan alleen nog te richten op de productie van plantaardige producten.

Vivera betrad in 1990 voor het eerst de markt met vleesvervangers. Inmiddels verkoopt het ruim vijftig producten in bijna 30.000 supermarkten door heel Europa. In 2020 draaide het bedrijf een omzet van 85 miljoen euro, die het voor 2025 wil verdriedubbelen. De komende jaren investeert Vivera daarom miljoenen in machines en fabrieken om een hoger productievolume te kunnen draaien.