De grote winkelketens hebben de knoop nog niet doorgehakt of zij mee zullen doen aan winkelen op afspraak, dat vanaf volgende week wordt toegestaan. Voor de auto- en fietswinkels is er geen twijfel mogelijk, zij staan te trappelen, ook de sportzaken van Decathlon en pakkenmaker Suit Supply zijn van de partij. C&A, Action, HEMA, IKEA en de Bijenkorf kijken de kat nog even uit de boom.

"Het loont de moeite wel, maar betaalt de rekeningen niet", zegt een woordvoerder van sportzakenketen Decathlon. "Wij gaan het zeker doen, we zijn blij met elk stapje erbij", laat parfumerieketen ICI Paris weten woensdag desgevraagd weten. Zowel bij Decathlon als ICI Paris speelt het adviseren van klanten bij een aankoop een belangrijke rol.

"Een auto koop je niet via click & collect en een fiets ook niet", stelt ook de woordvoerder van de RAI Vereniging namens de autodealers en fietswinkels. "Vooral voor de fietswinkels is het heel fijn dat dit aan het begin van het voorjaar kan." Vanaf volgende week woensdag mogen winkels twee klanten per verdieping ontvangen, voor een duur van minimaal tien minuten.

Dat betekent maximaal twaalf klanten in een uur bij gelijkvloerse winkels. "Dat zijn er niet veel en we willen de klanten ook niet door de winkel jagen", zegt een woordvoerder van koopjesketen Action. De klanten willen wel. "Die willen nu al reserveren." Action sluit zeker niet uit dat de keten de nieuwe dienst zal aanbieden. Hetzelfde geldt voor HEMA.

"We zijn het nog aan het onderzoeken", aldus de woordvoerder. "Click & collect loopt nu wel heel goed, maar we zijn toch een warenhuis. Dat het moet hebben van de klant die komt voor een handdoekhaakje, dan toch ook nog even een nieuwe handdoek meeneemt en een worst. We hebben dus graag klanten in de winkel." C&A zegt "de intentie te hebben hier landelijk aan mee te doen". IKEA onderzoekt de mogelijkheden.

Click & collect wordt nu wel breed omarmd

Pakkenmaker Suitsupply is het afgelopen coronajaar, toen de winkels open waren, al steeds meer op afspraak gaan werken, zegt CEO Fokke de Jong. "Klanten vinden dat buiten corona om ook gewoon heel prettig. Je kunt de afspraak goed voorbereiden, het werkt efficiënt en plezieriger. Liever zouden we natuurlijk helemaal weer opengaan, maar het is prima dat deze vorm van dienstverlening nu meer onder de aandacht komt."

De Bijenkorf kiest er voorlopig voor "te focussen op de extra services die wij tijdens de lockdown hebben geïntroduceerd". Zo kun je een deel van de producten uit de winkel, online bestellen en die worden dan per fiets afgeleverd. "Ook helpen onze winkelmedewerkers live met kijken, kiezen en shoppen via videocall."

Click & collect heeft bij alle ketens, van C&A en Action tot IKEA inmiddels wel een succesvol plekje veroverd en de lockdown blijft de creativiteit in de ondernemers naar boven halen. "Wij hebben nu ook verhuur geïntroduceerd", zegt de woordvoerder van Decathlon. "Dan kun je bijvoorbeeld een mountainbike een dagje huren en dan beslissen of je die wil kopen."