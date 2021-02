Door de lockdown konden sportwinkels de afgelopen tijd amper hun wintersportspullen kwijt. Daarom zitten ze nu met zo'n 160 miljoen euro aan onverkochte ski's, skischoenen, -kleding en helmen. Dat meldt Dave Quadvlieg van branchevereniging INretail aan NU.nl. De misgelopen winteromzet komt bovenop een toch al dramatisch 2020, waarin de omzet bij sportwinkels 11,2 procent lager was dan het jaar ervoor.

In het najaar werd duidelijk dat Nederlanders dit jaar niet of nauwelijks naar de wintersport konden vanwege de COVID-19-pandemie. Uiteraard had dit grote gevolgen voor verkopers van bijvoorbeeld ski's, snowboards en wintersportkleding.

"Die producten zijn al in januari 2020 besteld, toen corona nog geen rol speelde. Winkeliers zijn daarom verplicht om ze af te nemen", legt Quadvlieg uit. "Echter, vanwege de negatieve reisadviezen naar wintersportgebieden heeft niemand skispullen gekocht. Maar de winkels hadden daar wel voor 168 miljoen euro aan artikelen voor ingeslagen."

Koning Winter bracht wat verlichting

Gelukkig voor de verkopers stak Koning Winter twee weken geleden zijn kop nog even op, waardoor alsnog ongeveer 5 procent van de winterspullen is verkocht. "Dan moet je denken aan mutsen, handschoenen, kinderskibroeken en schaatsen. Maar het overgrote deel staat nog steeds in het magazijn."

Kun je die niet volgend jaar alsnog verkopen? Zo simpel gaat dat niet, volgens Quadvlieg. Ten eerste zijn er volgend jaar weer nieuwe modellen, kleuren en innovaties. "Maar nog belangrijker is dat het geld van de ondernemers in die onverkochte spullen zit. Je hebt de opbrengst van de verkoop nodig om de collectie voor dit voorjaar en de zomer te kunnen betalen. Tegelijkertijd moeten de winkeliers nu ook al voororders afgeven voor komende winter. Dat is een bijna onmogelijke opgave, met hele grote risico's."

Het dramatische winterseizoen kwam extra slecht uit voor de winkeliers, omdat de rest van 2020 ook al niet best was. Zo nam de omzet in maart en april, toen sprake was van de lockdown, een duikvlucht van respectievelijk -32,8 en -26,4 procent in vergelijking met dezelfde maanden van 2019.

Laatste maanden 2020 opnieuw dramatisch

Daarna liepen de verkoopcijfers weer wat op, om vervolgens in november opnieuw te kelderen naar -30,3 procent. December werd met -45,3 procent de beroerdste maand van het jaar, doordat het kabinet besloot om niet-essentiële winkels te sluiten.

Dat betekende uiteraard een extra klap voor de winkeliers, nadat eerder al was besloten om teamsporten niet meer toe te staan, zoals voetbal en hockey. "Dat zag je uiteraard terug in de omzet. Net als in het voorjaar, toen die sporten ook tijdelijk niet waren toegestaan."

“Er was afgelopen zomer in heel Europa geen yogamatje meer te krijgen.” Dave Quadvlieg, INretail

Daar stond tegenover dat de verkoop van artikelen om thuis te sporten juist hoog waren. "Er was afgelopen zomer in heel Europa geen yogamatje meer te krijgen. En gewichtjes ook niet", vertelt Quadvlieg. Daarnaast zijn er veel wandelschoenen en hardloopschoenen verkocht.

"Maar door de lockdown hebben veel mensen die schoenen online gekocht, zonder advies van een expert. Je zag dat sporters daardoor niet altijd de juiste schoenen kochten, wat blessures in de hand werkte."

Quadvlieg is dan ook niet te spreken over het feit dat het kabinet dinsdagavond bekendmaakte dat niet-essentiële winkels voorlopig maar zeer beperkt open mogen. "Wij zijn namelijk wel degelijk essentieel. Kijk bijvoorbeeld naar snoepwinkels en slijters. Die mogen volledig open zijn. Maar winkels die de gezondheid van mensen kunnen verbeteren, zijn gesloten."