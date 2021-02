De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft aangekondigd met een steunpakket van 11 miljard euro te komen om zelfstandigen en mkb-bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Dat zei hij woensdag in het Spaanse parlement.

Het geld gaat naar bedrijven die zwaar zijn getroffen door de crisis, zoals restaurants, cafés en bedrijven in de toerismesector. De precieze inhoud van het pakket is nog niet geheel duidelijk. De regering is nog met centrale bank Banco de España en andere banken in overleg over het pakket.

Met de nieuwe maatregelen wil de Spaanse regering de financiële situatie van het bedrijfsleven verbeteren. Diverse sectoren klaagden eerder dat de steun vanuit Madrid beperkt bleef tot staatsgaranties, terwijl de getroffen bedrijven directe steun wilden.

"We willen niet alleen bedrijven en banen redden, we willen er ook nieuwe creëren", zei Sánchez tegen het parlement. Banco de España wilde niet reageren.

Spanje is zwaar getroffen door de pandemie. Het land telt intussen 3 miljoen besmettingen en 68.000 overleden coronapatiënten. Dinsdag dook het aantal nieuwe gevallen wel voor het eerst onder de 250 per 100.000 inwoners. Vorig jaar kromp de economie met 11 procent, onder meer door een gebrek aan toerisme.