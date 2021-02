Het kabinet trekt 375 miljoen euro extra uit om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten en voor het niet kunnen verkopen van artikelen vanwege de lockdown. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag bekend.

Bij de coronapersconferentie van dinsdagavond werd duidelijk dat de lockdown nog langer gaat duren. Weliswaar mogen winkels weer klanten ontvangen op afspraak, maar slechts zeer beperkt: maximaal twaalf klanten per uur per winkelverdieping. Hoewel dit enige verlichting biedt, blijven de winkelopbrengsten waarschijnlijk laag. Ook restaurants en cafés moeten de deuren voorlopig gesloten houden.

Daarom trekt het kabinet extra geld uit. De maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (de TVL-regeling) over het eerste en tweede kwartaal van dit jaar wordt verhoogd van 330.000 naar 550.000 euro per bedrijf per kwartaal voor het mkb. Voor grotere bedrijven gaat het plafond omhoog van 400.000 naar 600.000 euro per kwartaal. Het is de tweede verhoging in korte tijd, nadat eerder dit jaar de regeling ook al is uitgebreid.

De nieuwe veranderingen in de TVL-regeling worden eerst voorgelegd aan de Europese Commissie. Als het groene licht van Brussel binnen is, keert de uitvoerende dienst RVO de hogere tegemoetkoming aan ondernemers uit als een extra voorschot.

Tevens is besloten dat over het eerste kwartaal de vergoeding omhoog gaat voor winkels die blijven zitten met producten die ze vanwege de contactbeperkende maatregelen niet kunnen verkopen. Die vergoeding was tot dusver maximaal 200.000 euro en wordt opgeschroefd naar 300.000 euro.