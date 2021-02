De Duitse economie, de grootste in de EU, deed het in het laatste kwartaal van vorig jaar beter dan aanvankelijk gedacht. Uit cijfers van statistiekbureau Destatis blijkt woensdag dat de economie bij de oosterburen in die periode met 0,3 procent groeide, in plaats van de eerder gerapporteerde 0,1 procent. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De Duitse groeicijfers in het vierde kwartaal van 2020 zijn relatief gunstig door onder meer een exportgroei van 4,5 procent en meer investeringen in de bouwsector.

Daar stond tegenover dat de consument fors minder uitgaf in het vierde kwartaal vanwege de contactbeperkende maatregelen die zijn ingevoerd. Zo gingen in november de cafés en restaurants in Duitsland dicht. In december volgden de meeste winkels.

Over het gehele jaar kwam de Duitse Wirtschaft uit op een min van 4,9 procent, een iets kleinere daling dan de 5 procent die Destatis eerder naar buiten bracht. Vooral in het tweede kwartaal kreeg de economie bij de oosterburen een dreun. Door de lockdown was toen sprake van een recordkrimp van 9,7 procent. Die werd gevolgd door een ongekende groei van 8,5 procent in het derde kwartaal.