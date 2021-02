Mededingingsautoriteit ACM vraagt zich af of bij een recente loonsverhoging van diverse supermarktketens, waaronder Albert Heijn en Jumbo, regels zijn overtreden. Dat bevestigt een woordvoerder van ACM na berichtgeving hierover van NOS. Het is volgens de toezichthouder niet toegestaan om gezamenlijke afspraken te maken, tenzij het gaat om een cao.

Vakbonden en vertegenwoordigers van supermarktketens hebben recent onderhandeld over een nieuwe cao. De onderhandelingen verlopen echter stroef. Onder meer AH, Jumbo, ALDI en Lidl wilden niet wachten op de komst van een nieuwe cao en besloten hun personeel een loonsverhoging van 2,5 procent te geven.

ACM meldt naar aanleiding hiervan vragen te hebben gesteld aan de betreffende ketens om te bekijken of er mededingingsregels zijn overtreden. "We willen weten wat hier nu precies aan de hand is. Supermarkten mogen geen gezamenlijke afspraken maken over lonen van personeel, behalve als het gaat om afspraken in een cao", aldus een woordvoerder van de mededingingsautoriteit.

De toezichthouder en de supermarkten gaan hierover in gesprek. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een onderzoek komt. Dit kan mogelijk resulteren in een boete.

Vakbond FNV hekelt de beslissing van de supermarkten om de lonen buiten de cao om te verhogen. De bond is weliswaar blij dat de lonen omhooggaan, maar had zelf ingezet op een verhoging van 5 procent. Omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao moeizaam verlopen, voeren de bond en het personeel momenteel actie.