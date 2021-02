Kapsalons hebben door de avondklok bij de heropening op 3 maart slechts beperkte ruimte om de openingstijden op te rekken, zegt brancheorganisatie ANKO woensdag. Kappers openden in mei vorig jaar de deuren om middernacht om zoveel mogelijk klanten zo snel mogelijk van hun coronakapsel te verlossen. Dat was het beeld nadat de salons zeven weken dicht waren geweest. Dit keer zijn de zaken elf weken gesloten.

De kappers mogen over een week weer met de schaar en verfpotjes in de weer. "Vorige keer stond er al enorme druk op om zoveel mogelijk klanten zo snel mogelijk te helpen. Nu we nog langer dicht zijn geweest, willen nog meer mensen geholpen worden. Maar door de avondklok zijn we een beetje beperkt in wat er kan", zegt Gonny Eussen van de ANKO.

De kappers zullen roomser moeten zijn dan de paus, stelt Eussen. "We liggen nu natuurlijk onder een vergrootglas, omdat we weer open mogen. We moeten dat vertrouwen niet beschamen." Klanten moeten vanwege de avondklok voor 21.00 uur thuis zijn. De kappers kunnen eventueel in die eerste fase meer dagen opengaan.

Bij de heropening in mei waren her en der de prijzen voor knippen en kleuren omhooggegaan. "Sommige kappers zullen dat gedaan hebben, omdat er ook extra handelingen zoals schoonmaken gevraagd worden en er beschermingsmiddelen moesten worden aangeschaft." Bovendien kunnen minder klanten tegelijkertijd geholpen worden: één klant per 10 vierkante meter is toegestaan.

"Dus je kunt minder mensen knippen binnen een uur en de kappers moeten bij elke klant een gezondheidscheck uitvoeren." Hoewel de ANKO er niet over gaat, heeft de organisatie geen signalen dat kappers de prijzen nu zullen verhogen. "Het is sowieso afwachten, we hebben nog een week te gaan."

In die week worden de kapsalons wel platgebeld, dat gebeurt al sinds is uitgelekt dat ze weer open mogen. "In mei was het een gekkenhuis, dat is nu qua bellen ook al wel het geval. Maar de openingsmogelijkheden zijn door de avondklok beperkter en als we één ding niet willen, dan is het drukte bij de kappers."